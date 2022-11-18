عامان حبسا نافذا ضد مستغل فيديو “هز قشك وامشي” للتحريض ضد والي وهران

ادانت محكمة العثمانية بوهران المدعو “س.ح” بعامين حبسا نافذا بتهمة التحريض وإهانة هيئة نظامية.

وهي القضية التي تعود للفيديو الذي أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي والذي نشرته احدي وسائل الإعلام بعد خرجة عمل ومعاينة لوالي وهران السعيد سعيود قادته إلى قرية الحامول التابعة لبلدية الكرمة دائرة السانيا.

أين وقف على عدة تجاوزات من بينها تخزين نفايات حديدية وبلاستيكية مسروقة بإحدى المواقع الفلاحية. إلى جانب اكتشاف عديد مظاهر البيع الفوضوي. من بينها بائع البيض الذي أمره الوالي بمغادرة المكان وجمع اغراضه كونه ينشط بطريقة غير قانونية بعبارة “هز قشك وامشي”.

وهو ذات الفيديو الذي استغله المتهم في قضية الحال للرد على المسؤول الأول عن الولاية. وإثارة البلبلة والتحريض مدعيا بجلسة المحاكمة ان رده كان بنية الدفاع عن بائع البيض.

علما أن النيابة العامة التمست ضد المتهم 3 سنوات حبسا نافذا قبل النطق بالحكم سالف الذكر.