عامان حبسا نافذا في حق مشعوذة إنتهكت حرمة مقبرة بسكيكدة

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، في حق عجوز بعقوبة الحبس النافذ لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

بعد متابعتها بتهم تتعلق بجنحة تدنيس القبور وجنحة المساس بالحرمة الواجبة لدى الموتى والمقابر ومخالفة ممارسة العرافة.

تعود وقائع القضية إلى ليلة الأحد الماضي وتحديدا في حدود الساعة 23:00 حين تلقت مصالح المناوبة لأمن ولاية سكيكد.

نداء عبر الخط الأخضر 48-15 من طرف أحد المواطنين مفاده وجود امرأة محل شبهة داخل مقبرة محمد الناموس “القبية”.

وعليه تم التنقل إلى عين المكان، أين تبين أن المعنية قد غادرت المقبرة وهذا لحظات قبل وصول قوات الشرطة.

هذه الأخيرة كثفت من عملية البحث والتحري بعين المكان قصد تشخيص المعنية حيث وبناءً على الموصفات المقدمة.

من طرف المواطنين تم توقيف المشتبه فيها بحي 700 مسكن غير بعيد عن المقبرة وتحويلها إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية.

تم خلاله تفتيش منزلها، أين تم العثور على عدة أغراض تتمثل في “أكياس بلاستيكية بها خصلات شعر، مزهرية من النحاس بها خيوط معقودة”.

قماش أبيض من النوع الذي يستعمل لتكفين الموتى، طلاسم على ورق بخط غير واضح، خزمات “كياسات”.

إضافة مبلغ مالي يقدر بحوالي 180 مليون سنتيم .