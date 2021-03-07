عامان حبسا نافذا لبطال عثر بحوزته بطاقة شرطي مزورة بالعاصمة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثاني من العمر .

وتم متابعة المتهم بتهم بالتزوير و إستعمال المزور بعدما عثر بحوزته على بطاقة مهنية لشرطي مزورة،.

أين قام المتهم بإستنساخها بمقهى انترنت بغية استظهارها وتقديم نفسه على أساس أنه شرطى.

تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود وقائعها إلى اليومين الماضيين.

مصالح الأمن الحضري لسيدي أمحمد كانت قد أوقفت، شاب بطال يبلغ من العمر 21 سنة.

وعثر بحوزته بطاقة مهنية لشرطي مزوة قام بإخفائها داخل وثائقه الشخصية، وذلك من أجل تقديم نفسه على أساس أنه شرطي.

و بعد مثوله بمحكمة سيدي امحمد بموجب إجراءات المثول الفوري بتهمةولدى استجوابه من قبل هيئة المحكمة ادعى انه مجنون.

ورفض المتهم الإجابة عن أسئلة القاضي، وبعدها صرح أنه فعلا قام باستنساخ البطاقة من مقهى انترنت بعد العثور على النسخ بمواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.

وقال أن هذه النسخ تحمل إشارة الشرطة، ولا تحمل الهوية، وهي مصنوعة من ورق وذات واجهة واحدة.

مبررا موقفه بأنه أقدم على فعل ذلك بسبب حبه الشديد لجهاز الأمن منذ الصغر.

مؤكدا أنه لم يستظهرها ولم تكن له نية إجرامية عندما أقدم على فعل ذلك طالبا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة الموجهة له.

ومن جهة أخرى صرحت هيئة دفاعه خلال مرافعتها أن موكلها لم تكن له نية إجرامية بعدما أقدم على استنساخ البطاقة محل المتابعة.

وأضافت هيئة الدفاع و انه يعاني من إضرابات عقلية، و ظروف إجتماعية خاصة بعد إنفصال والديه .

هذا و قد التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، تسليط العقوبة السالفة الذكر.

وقرر القاضي تحديد تاريخ النطق بالحكم يوم 21 مارس الجاري.

نجيبة سماي