عامان حبسا نافذا لبطل الجزائر في الملاكمة بتهمة سرقة سيارة مسؤول بالسحاولة

أفراد العصابة حاولوا قتل الضيحة بعد تكبيله رفقة زوجته أثناء عملية السطو

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء البليدة، بطل الجزائر ثلاث مرات في الملاكمة «خ.ي» بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، بعد إعادة تكييف وقائع تهمته من جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بظرفي التعدد والتسلق إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة لتورطه رفقة عصابة أشرار قامت بالسطو على منزل أحد الإطارات بالسحاولة لسرقة سيارته ومجوهراته.

وقائع الحال تعود إلى سنة 2014، عندما تعرض منزل أحد الإطارات بالسحاولة للسرقة من قبل مجموعة أشخاص ملثمين اقتحموا منزله ليلا وتكبيله رفقة زوجته الحامل وتهديدهم بالأسلحة البيضاء بغية معرفة مكان المجوهرات والأموال، أين قاموا بتفتيش المنزل والاستيلاء على مبلغ يفوق 300 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات مع أخذهم مفتاح سيارته من نوع «إبيزا» بجميع وثائقها، وقبل خروجهم من المنزل قام أحدهم بطعن الضحية على مستوى البطن أمام ابنيه الصغيرين، أين كان ينتظرهم شركاؤهم في العملية بالخارج والذين كان دورهم الحراسة، مع سرقة سيارته التي تكفل بها المتهم الحالي «خ.ي» بتحويلها إلى مدينة الدواودة والقيام ببيعها إلى أحد المواطنين بمبلغ 157 مليون سنتيم، إلا أن الشاري وبعد تماطل أفراد العصابة بإجراءات التوثيق، حامت شكوكه حول أن السيارة مسروقة فقام بالتبليغ عنهم لعناصر الشرطة، ليتبين أن السيارة محل بحث، ومن منطلق القضية، تم التوصل إلى أفراد العصابة المتكونة من ستة أشخاص، من بينهم العقل المدبر «ش.م» الذي كان يعمل لدى الضحية، والذين اعترفوا بالجريمة من بينهم المتهم الحالي الذي تم سماعه ووضع تحت الرقابة القضائية، إلا أنه سافر إلى تركيا وانقطعت أخباره عن العائلة بعد مكوثه بألمانيا، وخلال تلك السنوات، تمت إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين 20 و15 سنة سجنا نافذا عن جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بظرفي التعدد والتسلق ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وتم إصدار مذكرة توقيف في حق المتهم «خ.ي» الذي فور عودته في جوان 2017، تم توقيفه بالمطار الدولي، أين أنكر علمه بالسرقة وإنما قدم المساعدة لأحد أصدقائه بنقل السيارة المسروقة.