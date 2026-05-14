عامان حبسا نافذا لشابة أوهمت المواطنين بتوفير “الفيزا” نحو إسبانيا

أدانت محكمة الجنح بالشراقة فتاة عشرينية بعقوبة عامين حبسا نافذا مع و 100 الف دج غرامة مالية نافذة عن تهمة النصب و الاحتيال. وذلك على خلفية إيهامها عدة مواطنين بالحصول على تأشيرات أجنبية. مع سلبهم أموالهم التي تراوحت قيمتها بين 30 الى 80 مليون سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية في قضية الحال إنطلقت بشكوى تقدم بها عدد من المواطنين أمام مصالح الأمن. تفيد أن المتهمة (م.ر) كانت توهمهم أنها تعمل كموظفة بوكالة سياحية. أوهمتهم بالحصول على تأشيرات أجنبية منها تأشيرة الدخول للأراضي الإسبانية مقابل سلبهم مبالغهم المالية.

ومن بين الضحايا التي نصبت عليهم حسب مادار بجلسة المحاكمة الضحية “ز.ا ” الذي ينحدر من ولاية تيبارة أوهمته هذا الاخير بالحصول على التأشيرة. و شراءة تذكرة سفر مقابل مبلغ مالي بقيمة 80 مليون سنتيم. غير أن المعنية بعد تسلمها للمبلغ المالي أصبحت تتهرب من الرد عليه وتأخرت في الالتزام الأمر الذي جعله يتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن معتبرا ذلك إحتيالا عليه.

المتهمة تغيبت عن جلسة المحاكمة ، فيما طالب ممثل الحق العام التماس توقيع 3 سنوات حبسا نافذا. و بعد المداولة اصدرت القاضي حكما يقضي بادانتها بالعقوبة السالف ذكرها .

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور