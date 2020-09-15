عامان حبسا نافذا لشخصين يسرقان الهواتف النقالة في المدية

تمكنت مصالح أمن المدية، من الإطاحة بشخصين يحترفان سرقة الهواتف النقالة عن طريق الخطف باستعمال دراجة نارية.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، اليوم الثلاثاء، تعود وقائع القضية بعد تعرض أحد المواطنين لسرقة هاتفه النقال في الطريق العمومي، من طرف مجهولين.

وكان المجهولان، على متن دراجة نارية، أين استغلا ظرف الليل لعدم التعرف عليهما، ولاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.

ليقوم الضحية بتبليغ قاعة العمليات لأمن الولاية عن السرقة عبر الخط الاخضر 1548.

وتم بعد ذلك، نشر المعلومات و مواصفات الشخصين على الوحدات العملياتية بالميدان، والتي أسفرت على توقيفهما من طرف دورية لقوات الشرطة القضائية على مستوى حي مرج الشكير بالمدية.

أين تم اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الأمن الحضري الثالث للتحقيق معهما، ليتبين إن المشتبه فيهما محل شكاوي عدة مواطنين على مستوى الأمن الحضري، راحوا ضحية سرقة لهواتفهم النقالة بالخطف من طرفهما باستعمال دراجة نارية.

كما تم التعرف على المعنيين، من طرف أحد الضحايا مباشرة بعد مشاهدتهما، ليتم توقيفهما وحجز الدراجة النارية المستعملة في السرقة.

وحسب ذات المصدر، تم إنجاز ملفين قضائيين ضد المشتبه فيهما، وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.

أين صدر في حق المعنيين، عامين حبس نافذين، عن قضية السرقة بالخطف باستحضار مركبة ذات محرك “دراجة نارية”.