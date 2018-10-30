عامان حبسا نافذا لشخص بتهمة الضرب والجرح العمدي بورقلة  

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بورقلة، من توقيف شخص يتعلق الأمر بالمدعو (خ.أ)، بتهمة الإعتداء بالضرب والجرح العمدي، باستعمال السلاح الأبيض .

تعود تفاصيل القضية، على إثر شكوى تقدم بها الضحية المدعو(ب.ر)، بخصوص تعرضه للضرب والجرح العمدي، من طرف المتهم السالف الذكر باستعمال السلاح الأبيض.

وعلى إثرها قام عناصر الشرطة بوضع خطة أمنية محكمة، تمكنوا من خلالها من توقيف المتهم واقتياده إلى المصلحة .

بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق مع المتهم، تم انجاز ملف قضائي ضده قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة.

ليصدر في حقه حكم بـسنتين حبسا نافذا و غرامة مالية مقدرة بـ 200 ألف دينار جزائري.