عامان حبسا نافذا لشقيقين يروجان المخدرات بالقالة في الطارف

تمكن اليوم عناصر الأمن الحضري الأول بالقالة يطيح بشقيقين يتاجران بالمخدرات بمدينة القالة في الطارف.

أحدهما مسبوق قضائيا وهو في العقد الثالث من العمر فيما يبلغ أخاه 20 سنة.

حيث تم حجز خلال العملية صفيحة من المخدرات (كيف معالج) قدرت بـ 50 غ.

وتعود وقائع القضية الى تلقي مصالح الشرطة بالأمن الحضري الأول بالقالة معلومات تفيد بتواجد شقيقين يروجان المخدرات في احياء مدينة القالة.

أحدهما متورط في قضايا متعلقة ببيع وترويج المخدرات كما يقومان بتخزين المواد المخدرة على مستوى مسكنهم العائلي.

لتقوم فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الاول بالترصد للإطاحة بالمعنيين في حالة تلبس.

وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم تفتيش مسكن الشقيقين.

أين عثر بداخل أحد الغرف على صفيحة من المخدرات بوزن 50 غ كانت مخبأة بإحكام.

لينجز في حقهما ملف قضائي وقدما امام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة.

كما صدر ضدهما امر ايداع بسنتين حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100الف دج.