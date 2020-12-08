عامان حبسا نافذا لعصابة “بريبش” حاولت إغراق العاصمة بـ1500 قرص مهلوس

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء بإدانة 7 متهمين 6 منهم موقوفين بسجن الحراش، بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف دج.

وتم إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الممارسة غير شرعية لمهنة، وتوبع المتهمون في قضية الحال، بعدما تتمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من توقيف المجموعة الأولى تضم 3 أشخاص.

وجاء توقيف المتهمين على إثر حاجز أمني ضواحي الحميز شرق العاصمة، بعد قدومهم من ولاية الوادي، في مهمة لترويج المهلوسات بالعاصمة تم اخفاؤها بأحكام بداخل إطار عجلة مركبة.

وتقدر كمية الحبوب المهلوسة بـ1500 قرص مهلوس تم ضبطها عقب إخضاع المتهمين للتفتيش الجسدي.

واستمرار للتحريات تم التوصل إلى باقي المتهمين وهم على متن مركبة ثانية بمنطقة القادرية، ويقدر عددهم بثلاثة ويتعلق الأمر بكل من “محمد، ط”، “سليم” والمدعو “ع. عبد الله”.

كما تمكن رجال الشرطة من الوصول إلى كمية أخرى تتمثل في صفيحة تحوي على 12 قرص مهلوس من نفس النوع بحوزة المتهم “عبد النور”.

وصرح أحد المتهمين وعلى رأسهم المدعو “بريبش” خلال مثوله للمحاكمة الأسبوع الفار، أن الكمية المحجوزة كانت موجهة للاستهلاك بسبب إدمانه هو ورفقائه.

وأضاف المتهم أن الكمية المضبوطة اشتروها من منطقة الكاليتوس، مقابل مبلغ 70 مليون سنتيم.