عامان حبسا نافذا لعمر غريب وإطارات سابقة بالشركة الرياضية مولودية الجزائر

سلطت محكمة الجنح بشراقة، عقوباتها، في حق المدير العام السابق لمولودية الجزائر عمر غريب، وعدد من المسؤولين السابقين في الفريق.

وسلطت محكمة الشراقة، عقوبة عامين حبسا نافذا، ومليون دج غرامة مالية نافذة، لعمر غريب، المدير العام السابق لمولودية الجزائر.

كما شمل هذا الحكم عدد من المسؤولين السابقين في مولودية الجزائر، على غرار “ح.ي” إطار سامي بسوناطراك، ورئيس سابق لمجلس إدارة العميد.

بالإضافة لكل من “ح.م” محافظ حسابات شركة مولودية الجزائر، “ع. ي” رئيس دائرة المالية، و”ف.ش” رئيس مصلحة الوسائل العامة بشركة مولودية الجزائر.

وتأتي هذه الأحكام، بعد أن وجهت للمتهمين عدة تهم، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور، إساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أختام صحيحة عن طريق الغش.

هذا وقد استأنفت هيئة دفاع عمر غريب، الحكم الصادر ضد موكلها عن محكمة الحال.