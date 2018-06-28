عامان حبسا نافذا لعميد كلية الأدب بجامعة الطارف عن قضية تزوير المعدلات

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء الطارف عقوبة عامين حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50 الف دينار لعميد كلية الأداب بجامعة الشاذلي بن جديد.

الدكتور “مولدي.ب” رئيس كلية الأداب متهم بالتزوير والفساد الاداري والرشوة في القضية التي اثيرت نهاية الموسم الجامعي.

وبعد تحريك دعوى من طرف احد الطلبة تفيد بوجود تزوير في نقاط معدلات الطلبة.

ورفعها الى الحد الادنى من معدل النجاح والذين تخرجوا بشهاداتهم دون وجه حق مقابل مزايا مالية.

وحسب ما دار في الجلسة فانه يرتقب ان تنطق المحكمة الاسبوع الماضي بالحكم النهائي.

وكانت القضية في محاكمتها الابتدائية قد وجهت التهمة لـ 18 شخصا بينهم اداريين وطلبة ومسيرين.

فيما بقى عميد الكلية ونائبه محل ادانة ومتابعة قضائية.