عامان حبسا نافذا لفتاة سرقت سيارة مواطن وتسببت في حالة فوضى بالعاصمة

أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد شابة في العقد الثالث “ب.ف”. بعقوبة عامين حبسا نافذا لقيامهما بسرقة سيارة مواطن وتسببت في حوادث و فوضى في طرقات العاصمة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى تاريخ 4 ديسمبر بعد شكوى رفعها الشاكي ضد فتاة في العقد الثالث من العمر. لقيامهما بسرقة سيارته من نوع بولو و الفرار بها مسببة في ذلك حالة هلع وفوضى و اصطدامها بالعديد من السيارات بالعاصمة الضحية.

وأثناء مثوله أمام قاضي الجلسة، صرح أن الفتاة قامت بتوقيفه بغرض طلب مساعدتها وتوصيلها إلى المستشفى. وفي الطريق طلبت منه شراء قارورة الماء لها ،وبعد نزوله من السيارة استغلت الفرصة وقامت بسرقتها والفرار بها الى وجهة مجهولة .

المتهمة وبعد توقيفها وتحويلها الى العدالة بموجب اجراءات المثول الفوري وجهت لها تهمة السرقة ،حيث صرحت لهيئة المحكمة أنها تعاني من اضطرابات عقلية، و بعرضها على طبيب شرعي ثبت أن المتهمة في حالة صحية جيدة وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره.

النهار أولاين