عامان حبسا نافذا للبوشي بعد أن تسبب في  إضرار بناية امرأة

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة حكما يقضي بإدانة كمال شيخي المدعو” البوشي ” بعقوبة عامين حبسا نافذا. في القضية مخالفة قواعد التعمير وتحطيم جزء من عقار الغير. المتابع بها كمال شيخي المدعو البوشي رفقة رئيس بلدية القبة السابق (ل.م) .

كما تم اصدار حكما يقضي بتخفيض التعويض الضحية المتأسس في قضية الحال الى 500 الف دج.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي انطلقت بناءا على شكوى من قبل مواطنة تدعى ( ش.ي). ضد شيخي كمال تتهمه فيها بمخالفته لبنود رخص الهدم وإلحاقه. ضررا ببنايتها بالتواطؤ مع مع رئيس بلدية القبة السابق (ل.م). كما ان المدعو ” البوشي ” شيخي كمال اشترى عقار بجوار بلدية القبة شارع محمد فلاح، مساحته 410 متر مربع.

وبعد قيامه بعملية الهدم وأشغال البناء الحق ضررا بالبناية المجاورة للضحية مساحتها 186 متر مربع. مما جعلها تخلي الأماكن هي وعائلتها خوفا من تفاقم الأضرار. وأضافت الشاكية أن رئيس بلدية القبة السابق تدخل لصالح البوشي.

وللتذكير سبق وان أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة كمال شيخي المدعو البوشي بنفس العقوبة السالف ذكرها. مع حكم يقضي ببرائتهما عن تهمة منح و قبول مزية غير مستحقة .

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