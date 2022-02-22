عامان حبسا نافذا للبوشي والمير السابق للقبة

أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس احكاما في قضية كمال شيخي المدعو البوشي ورئيس بلدية القبة السابق “ل.م”.

ووجهت للمتهمين، تهم تتعلق بمخالفة قواعد التعمير تحطيم جزء من عقار الغير. واساءة استغلال الوظيفة و منح و قبول مزية غير مستحقة.

كما جاءت الاحكام كالاتي: ادانة كمال شيخي المدعو البوشي بحكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة عن تهمة مخالفة قواعد التعمير. تحطيم جزء من عقار الغير. مع حكما يقضي بالبراءة عن تهمة منح مزية غير مستحقة.

كما تمت إدانة رئيس بلدية القبة السابق (ل.م) بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة. عن تهمة إساءة إستغلال الوظيفة و تبرئته من تهمة قبول مزية غير مستحقة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي انطلقت بناءا على شكوى من قبل مواطنة تدعى “ش.ي” ضد شيخي كمال. تتهمه فيها بمخالفته لبنود رخص الهدم والحاقه ضررا ببنايتها بالتواطؤ مع مع رئيس بلدية القبة السابق (ل.م).

كما أضافت أن المدعو “البوشي” قد اشترى عقار بجوار بلدية القبة شارع محمد فلاح مساحته 410 متر مربع. وبعد قيامه بعملية الهدم واشغال البناء الحق ضررا بالبناية المجاورة للضحية مساحتها 186 متر مربع. مما جعلها تخلي الأماكن هي وعائلتها خوفا من تفاقم الأضرار. وأضافت ان رئيس بلدية القبة السابق تدخل لصالح البوشي.

للتذكير وكيل الجمهورية سبق وأن إلتمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين.

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