عامان حبسا نافذا  للدركي الهارب محمد عبد الله  ومحمد بن حليمة

سلط رئيس محكمة القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجريمة الإلكترونية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء. عقوبة سنتين حبسا نافذا، وغرامة 200 ألف دج. في حق كل من المتهمين، الدركي الهارب محمد عبد الله والعسكري الفار محمد بن حليمة. عن تهم تتعلق إهانة هيئة نظامية، جنحة النشر والترويج عمدا لاخبار كاذبة. من شأنها المساس بالامن الوطني، والتشهير بالحياة الخاصة للاشخاص.

كما قضت بإدانة المتهم الفار “ح.عبد الرحيم ” بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 الف دج مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر في حقه.

كما الزمت المحكمة “محمد عبد الله” و”محمد بن حليمة” و “ح.حمزة” بالتضامن بتعويض 200الف دج. للوكيل القضائي للخزينة العمومية، وتعويض قدره 100 الف دج للضحية “ب.حمزة” ضابط شرطة بولاية خنشلة.

متابعة كلا المتهمين “محمد عبد الله” و”محمد بن حليمة” في أعقاب شكويين الأولى قيدها شرطي الدراجات النارية. المسمى”ب.محمد” بعد بث مناشير وفيديوهات خلال فترة الحجر الصحي. إثر جائحة “كورونا” على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. من طرف المتهمين “محمد عبد الله” و”محمد بن حليمة”. متهمين إياه بأنه الضحية وبصفته شرطي يستعمل نفوذه لمنع سكان المنطقة من الخروج. فيما يسمح لأشخاص معينين بالخروج دون تحرير مخالفات خاصة تدابير وإجراءات الحجر الصحي.

وتزامنا وهذا البث تم اطلاق فيديوهات اخرى وصور للضحية الثانية “ب.حمزة”. ضابط شرطة لولاية خنشلة مع عنونة البث بعنوان “شرطة الرعب”.

ومن خلاله قال المتهمين “بن حليمة” و”محمد عبد الله” الضابط بأن له نفوذ بالمنطقة لربطه علاقات مع أشخاص نافذين. بالاضافة الى تغاضيه عن تحرير محاضر خاصة بخرق إجراءات الحجر الصحي. بحيث جاء هذا البث مرفقا بصورة الضحية “حمزة. بعد قيام المتهم الفار “حاسيني عبد الرحيم” باطلاق فيديو تضمن بثا حيا. تناول فيه تعرضه لتحرير مخالفة في حقه بسبب خرق تدابير الحجر الصحي. وادخال سيارته الى المحشر من طرف الضابط “حمزة”. مشيرا الى بعض السيارات التي كانت تجول بالمنطقة دون معاقبة سائقيها كونهم يتمتعون بنفوذ.