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الوطني

عامان حبسا نافذا لمحامي ابتز زملائه عبر الفايسبوك

بقلم نجيبة سماي
عامان حبسا نافذا لمحامي ابتز زملائه عبر الفايسبوك
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أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة محامي بنقابة العاصمة ( س.ل) بعقوبة عامين حبسا نافذا. و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد ابتزاز زملائه عبر “الفايسبوك”. حيث وجهت له تهم القذف و الابتزاز عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمساس بالأمن العمومي و الهيئة النظامية .

حيثيات القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها بعد أن أودع بعض المحامين بنقابة العاصمة شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية. و البعض الآخر لدى نيابة محكمة سيدي امحمد ضد شخص مجهول. قام بفتح صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” باسم موح باب الواد. كان ينشر عليها منشورات يبتز من خلالها المحامين و المحاميات بنقابة العاصمة. خلال فترة الحملة الانتخابية لتجديد مجلس منظمة المحامين بالعاصمة.

حيث قام بابتزازهم من أجل منحه تقارير و ملفات. كما قام بإتهامهم بعبارات جارحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بغرض تشويه سمعتهم خلال الفترة الانتخابية، وبعدها قام بتغيير اسم صفحته الى الجندي المجهول.

و بعد التحقيق، تبين أن المتهم صاحب تلك الصفحة هو محامي بالعاصمة و متحصل على شهادة الماجستير .

وكان يمارس الابتزاز ضد زملائه محامين أغلبهم الذين ترشحوا للانتخابات نقابة العاصمة. و ذلك من خلال الفحص الدقيق الوعاء المعلوماتي الخاص به ،و رقم هاتفه و رطبه ببيته و مكتبه.

للتذكير وكيل الجمهورية سبق و أن التمس نفس العقوبة ضد المتهم.

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