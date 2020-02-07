عامان حبسا نافذا لمسبوق قضائيا اعتدى بالسيف على رعية تركي بمعسكر

أدانت الهيئة القضائية لدى محكمة المحمدية بمعسكر، يوم أمس الخميس، مسبوقا قضائيا اعتدى بالسيف على رعية تركي بعقوبة عامين حبسا نافذا.

وذلك بعد مثوله أمامها بتهمة الضرب و الجرح العمديين في أعقاب تعرض رعية تركية، يوم الثلاثاء الماضي، إلى اعتداء بسيف عند محيط مشروع 400 مسكن بصيغة عدل الكائن بحي سيدي عبد القادر رقم 01 بالضاحية الجنوبية لمدينة المحمدية بمعسكر.

و كان الرعية التركية الذي ينتسب للمجموعة التقنية المشرفة على إنجاز المشروع السكني قد تفاجأ بإقدام الشاب المعتدي على مطاردته داخل ورشات الإنجاز، قبل أن يتمكن منه و يجهز عليه بعدة طعنات استدعت تحويله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى.

واستنادا إلى مصادر محلية فإن سبب الإعتداء يعود إلى اتخاذ إدارة الشركة قبل أيام لقرار يقضي بطرد الشاب لدواع ذات صلة بالإنضباط، وهو القرار الذي لم يهضمه قبل أن يندفع بمهاجمة المسؤول التركي .