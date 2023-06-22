عامان حبسا نافذا لمستثمر تركي نصب على تجار وسلبهم أكثر من 7 ملايير سنتيم

أدانت محكمة الجنح بشراقة مستثمر تركي “ف.أ” بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد نصبه على تجار جزائريين و سلبهم مبلغ مالي بقيمة 7 ملايير و 860 مليون سنتيم.

كما ألزمته المحكمة بأن يدفع تعويض للضحايا بقيمة 8 ملايير سنتيم .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها الى سنة 2020 ،بعدما أوهم المتهم الضحايا كل من “ع.ق” رفقة “ب.ك”,و “ه.ب” بالقيام بمعاملات تجارية من أجل استيراد كمامات معقمة من تركيا الى الجزائر و أن والده يعمل في سفارة تركيا بالجزائر، إلا أنه قام بتسليمهم وثائق مزورة، مع سلبهم مبلغ مالي يفوق 7 ملايير سنتيم.