عامان حبسا نافذا لمغترب حاول سرقة محل للمجوهرات بشوفالي

أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة مغترب في العقد الثاني من العمر بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. بعد أن إقتحم محل المجوهرات المتواجد بمنطقة شوفالي من أجل سرقته. و تهديد صاحب المحل بسكين من الحجم الكبير .

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها منتصف هذا الشهر بعدما ،إقتحم مغترب جزائري مقيم ببلجيكا يبلغ من العمر 29 سنة. محل لبيع المجوهرات بمنطقة شوفالي بالعاصمة حاول سرقته مع تهديد صاحب المحل بسكين من نوع بوشية.

وحسب تصريحات الضحية صاحب المحل، فإن المتهم دخل إلى محله في حدود الساعة 12 منتصف النهار وكان يرتدي كمامة. كما طلب منه احضار قطع من الذهب بغرض معاينتها و شرائها من بينها حلي وقلادة. إلا أنه تفاجأ بإخراج المتهم لسكين كبير الحجم من نوع “بوشية “وحاول سرقة تلك المجوهرات ،والفرار بها .

المتهم وجهت له جنحة محاولة السرقة حيث انكر التهمة المنسوبة اليه. وصرح أنه ذهب إلى محل المجوهرات بغرض عرض سكين على صاحب المحل لشرائه. ولم تكن له اي نية في سرقة المجوهرات ،في حين واجهه القاضي بأنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة تم رصد تحركاته اثناء دخوله الى المحل و محاولة سرقته.

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