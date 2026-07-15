عامان حبسا نافذا لمغترب قام بالنصب على صديقه وسلبه مبلغ مليارين ونصف مليون سنتيم

أصدرت محكمة الجنح بالشراقة حكما يقضي بإدانة مغترب من فرنسا متواجد رهن الحبس المؤقت، بسجن القليعة (ب.س) بعقوبة عامين حبساً نافذاً و 50.000 دج غرامة مالية نافذة، لمتابعته بجنحة النصب على خلفية شكوى رفعها ضده صديقه (ك.ش)، بعدما سلبه مبلغ مليارين ونصف مليون سنتيم ،في حين ألزمت المحكمة المتهم أن يدفع للضحية مبلغ بقيمة 32.000.000دج كتعويض عن الضرر الذي أصابه.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها إلى تاريخ 28 أفريل 2025. لقيام المتهم بسلب مبلغ مالي قدره مليارين ونصف مليون سنتيم من الضحية المقيم بفرنسا. بعدما وضع فيه ثقته الكاملة، ومنح له المبلغ من أجل إيداعه بالبنك في الجزائر، إلا أن المتهم قام بالتصرف فيه وسلبه.

المتهم (ب.س) وبعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الجهة القضائية، أنكر التهمة المتابع بها. وصرّح أن بينه وبين الضحية دين مدني من أجل شراء سيارتين وليس له أي علاقة بالنصب. وأن الضحية أقرضه المبلغ لتسديد دين لا غير.

من جهة أخرى التمست نيابة محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبساً نافذاً ضد المتهم.

هذا وقد رافعت هيئة دفاع المتهم، أن الشكوى التي رفعت ضد موكلها كيدية بحجة دين مدني بينه وبين الضحية. يتعلق بشراء سيارتين ملتمسة بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه، وبعد المداولة أصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.

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