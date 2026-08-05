عامان حبسا نافذا لموظفين بالجمارك لتسريبهم معلومات إلى متعاملين اقتصادين

أصدرت اليوم محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة لموظفين سابقين بالجمارك. و يتعلق الأمر بكل من ” م.ي”، “ك.ز” موظفة بمكتب الاستقبال و التوجيه وحكما يقضي بنفس العقوبة لمتعامل اقتصادي “ز.ع”.

في حين برّأت المحكمة المتهمين المدانين من تهمة المساس بأنظمة معالجة المعطيات. كما أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهم “ب.ر” موظف بمركز البيانات من جميع التهم المنسوبة إليه

وجاءت هذه الأحكام على خلفية متابعتهم بالولوج الى انظمة المعلوماتية التابعة لقطاع الجمارك و قيامهم بتسريب معلومات خاصة بالتجارة الخارجية و البضائع. و منحها الى متعامل اقتصادي المدعو (ز،ع) مقابل مالية معتبرة. وهذا الاخير يقوم ببيعها للتجار و متعاملين اقتصاديين .

المتهمون مثلو امام محكمة الجنح بسيدي امحمد حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأنظمة معالجة المعطيات. وتهمة تحريض موظفين عموميين و منح مزية غير مستحقة. حيث انكروا التهم المنسوبة اليهم وصرحوا انهم انهم لم يقوموا بتسريب اي معلومة. وان المتعامل الاقتصادي (ز.ع) كان يأخد تلك المعلومات من الصفحة الرئيسية للجمارك،كما انها كانت متاحة للجميع .

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