عامان حبسا نافذا لوالي سكيكدة السابق بن حسين فوزي

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة لوالي سكيكدة السابق بن حسين فوزي،مع إدانة رئيس بلدية بولاية سكيكدة السابق(ك.ط). بعقوبة و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة و إدانة رئيس دائرة السابق لولاية سكيكدة(ع.ع). بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالي نافذة. و إدانة عقوبةالمتعامل ( ح.ف) بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة.

إلى جانب أحكاما أخرى تراوحت بين البراءة إلى عام حبسا نافذا لباقي المتهمين (ب.م)،(ب.م),(ح.ج)،(ا.ر) ,(د،ع). مع حكما يقضي بإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا للخزينة العمومية تعويض. قدره 100 ألف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بها.

قضية الحال تتعلق تتعلق بإبرام والي ولاية سكيكدة السابق بن حسين فوزي صفقات مخالفة للقانون. على مستوى مصالح بلدية سكيكدة من خلال ابرامه عقد اتفاقية مع منحه صفقة اقتناء أعمدة. ومختلف مستلزمات الطرق بطريقة غير قانونية لفائدة احد المتعاملين المدعو ( ح.ف).

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بإستغلال النفوذ و اساءة إستغلال الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك تبديد اموال عمومية و المشاركة في تبديد اموال عمومية. المشاركة في ابرام صفقة عمومية مخالفة للاحكام التشريعية ،وجنح ابرام صفقة مع الدولة. كما وجهت لهم تهمة الاستفادة من سلطة وتأثير اعوان الدولة من اجل تعديل لصالحهم في نوعية الخدمات.

كما وجهت لهم تهمة الاستفادة من سلطة وتأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات. المشاركة في الاستفادة من سلطة و تأثير موظفي الدولة في ابرام صفقة من اجل التعديل لصالحهم في الخدمات .