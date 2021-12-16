عامان حبسا نافذا لوالي عين الدفلى السابق عن تهم فساد والتلاعب بعقارات تابعة للدولة

أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة اليوم الأحكام في قضية الفساد المتابع فيها والي عين الدفلى السابق عبد العزيز بن يوسف. رفقة متهمين آخرين.

حيث تم إدانة والي ولاية عين الدفلى السابق بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة. عن تهمة إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية مع برائته من تهمة التصريح الكاذب وإستغلال النفوذ.

وإدانة “ع.خ” مدير الصناعة والمناجم بولاية عين الدفلى سابقا بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة.

كما تم إدانة المستثمر حداد سعيد بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة عن تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية. والبناء بدون رخصة وبرائته من تهمة التحريض على إستغلال نفوذ الفعلي والمفترض لموظفين عموميين.

وتم إلزام شركة “utrhb” بدفع غرامة مالية بقيمة مليوني دج عن تهمة الإشتراك في تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة. كما تم تبرئتها من تهمة التصريح الكاذب وإستغلال النفوذ.

البراءة لبقية المتهمين في قضية الفساد

كما تم إصدار حكم البراءة لبقية المتهمين في قضية الفساد ويتعلق الأمر بكل من (ف.ص )مدير أملاك الدولة سابقا لولاية عين الدفلى. و(ف.م )رئيس بلدية خميس مليانة السابق. (ع.م) مدير التعمير والهندسة المعمارية سابقا بولاية عين الدفلى مع رفع إجراء الرقابة القضائية عنهم ورفع الحجز عن مصادرة اموالهم وممتلكاتهم .

مع الأمر بمصادرة الأشياء المحجوزة للمتهمين المدانين والصادرة من قاضي التحقيق بتاريخ 13 جويلية 2021 كما يتعلق الأمر برفع الحجز وتجميد الحسابات البنكية الصادرة عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الإقتصادي والمالي لوالي عين الدفلى السابق بن يوسف عبد العزيز.

كما تم في الدعوى العمومية قبول الدفوع الشكلية للهيئة دفاع المتهمين ورفضها في الموضوع.

و في الدعوى المدنية تم قبول تأسيس الخزينة العمومية وبلدية خميس مليانة كطرف مدني وإلزام المتهمين المدانين بدفع مبلغ 100 الف دج. كتعويض عن الضرر الذي أصابهما مع تحميل المتهمين المدانين كافة المصاريف القضائية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp