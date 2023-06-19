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عامان حبسا نافذا نافذا للمتصرف الاداري لسوفاك

بقلم نجيبة سماي
عامان حبسا نافذا نافذا للمتصرف الاداري لسوفاك
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أصدرت محكمة الجنح بشراڨة حكما يقضي بإدانة المتصرف الاداري لمجمع سوفاك “ت.ر”. بعقوبة عامين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة. بعد قيامه بالتصرف في الاموال المحجوزة قضائيا قدرت قيمتها حوالي 3 ملايير.

المتهم و اثناء مثوله امام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بشراڨة وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها اساءة استغلال الوظيفة ،و تبديد اموال عمومية.

وأنكر التهم المتابع بها جملة و تفصيلا و صرح ان الاموال التي اخدها مقابل اتعابه وهي من مستحقاته المالية. وسبق و ان راسل وزير العدل ووزير المالية ببرقية اعلهم بذلك ،و لم يقوم بتبديد للمال العام .

وللتذكير وكيل الجمهورية سبق و ان التمس ضده عقوبة عقوبة 7 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره.

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