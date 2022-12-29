عامان حبسا نافذا والبراءة في حق 65 متهما لاعتدائهم على رجال القوة العمومية بخراطة

نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس بأحكام قضائية تراوحت بين العامين حبسا نافذا. والبراءة في حق 65 متهما يتواجد منهم 26 موقوفا بالمؤسستين العقابيتين القليعة والحراش.

بحيث قضت ذات الهيئة القضائية، بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق 11 متهما عن جنايات ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض أمنهم وحياتهم للخطر، وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن والمساس بالممتلكات والتحريض على التجمهر غير المسلح، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامها، جنحة تخريب ملك الغير.

كما تم الحكم عاى 19 متهما بعام حبسا نافذا. أما عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا فتم تسليطها على متهم واحد. ويتعلق الأمر بالمدعو “ش.ر”، وتم تبرئة في نفس القضية 30 متهما من التهم المنسوبة إليهم.

وفي تفاصيل الملف، فإنّ الوقائع تعود الى تاريخ 2 سبتمبر 2011، في حدود الساعة العاشرة صباحاً، أين تجمع حوالي 660 شخصا بالقرب من محطة النقل للمسافرين بذراع القايد بخراطة، مُرددين عبارات معادية لنظام الحكم، وكذا تحريض الشباب والسكان على احداث الفوضى وإغلاق الطريق العام، كما قاموا بغلق الطريق ومنع المارة من العبور، وخلالها تدخل عناصر الضبطية بعد منادات التفرقة رفض المتجمهرين الانصراف واخلاء المكان، كما أبدى البعض مقاومة عنيفة أدت إلى وقوع إصابات وسط صفوف رجال الشرطة، بحيث خلفت المواجهات إصابة 41 شرطيا بجروح متفاوتة.

وعليه قامت مصالح الأمن بتوقيف المتهمين محل المتابعة بعد استغلال كاميرات المراقبة وبالاستناد الى تصريحات بعض الموقوفين.

ياسمينة دهيمي