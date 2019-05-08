عامان حبسا نافذا و10 ملايين غرامة ضد سارق نجمة مسلسل “الخاوة” شهرزاد كرشاني

أخبار الجزائر
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عامان حبسا نافذا و10 ملايين غرامة ضد سارق نجمة مسلسل “الخاوة” شهرزاد كرشاني
بقلم موسى.ب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية

ضد سارق نجمة مسلسل “الخاوة” شهرزاد كرشاني، بعد اتهامه بالسرقة، حيث تعود تفاصيل  القضية إلى تاريخ 26 أفريل 2019.

أين تعرضت الممثلة الجزائرية شهرزاد كرشاني إلى السرقة، وهي تخرج من من المطعم الهندي المتواجد بمنطقة دالي إبراهيم بالعاصمة

متوجهة نحو سيارتها، ليقطع طريقها حارس الحظيرة، طالبا منها تسديد الأجرة قبل أن يجرّدها من حقيبتها الظهرية، التي كانت بها

مبلغ مالي بالعملة الصعبة، قدّرت قيمته بألفين أورو، وجواز سفر بالإضافة إلى جهاز حاسوب، به ملفات وصور شخصية.

وقد توصلت التحريات بعدها إلى هوية المتهم، الذي لاذ بالفرار فور القيام بفعلته إلى وجهة مجهولة.


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