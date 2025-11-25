عامان سجنا لثمانينية صديقة زوجة زعيم المنظّمة الإرهابية “ماك” فرحات مهني

وقّعت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة عامين سجنا، منها عام سجنا موقوفة النفاذ في حق عجوز في العقد الثامن من العمر، مغتربة مقيمة بفرنسا، المتهمة الموقوفة المسماة “أغرويزة”، لضلوعها في قضية ارتبطت وقائعها بارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن، من شأنها المساس بالنسيج الوطني والوحدة الوطنية، من خلال دعمها ومساندتها لرئيس المنظمة الإرهابية ” ماك” الإرهابي ” فرحات مهني” والكايانات الموالية له، عن طريق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج للأفكار التي تتبناها المنظمات الإرهابية والإشادة بأفعالها.

حيث شدّدت النيابة العامة في الجلسة خلال مرافعتها الوقائع التي ارتكبتها المتهمة الماثلة أمام العدالة، مؤكدا أن كل الأفعال المنسوبة إليها ثابتة، ولا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها، انطلاق من الصفحة الفايسبوكية التي كانت تنشط فيها المتهمة “أغرويزة” منها الحساب بمعنون باسم “تاكبيليت TV”، ووكالة الأنباء التابعة لها المسماة “سيوان”؟، مطالبا النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة مالية نافذة مقدرة ب1 مليون دج، عن الجنايات المرتكبة المتمثلة في جناية الانخراط في منظمة إرهابية تنشط خارج الوطن، وألإشادة بالأعمال الإرهابية .

وفي تفاصيل القضية، فإن المتهمة ” أغرويزة” تمّ توقيفها على مستوى مطار هواري بومين في الفاتح أوت 2025، بعد وصولها من دولة فرنسا المقيمة بها منذ 53 سنة، حيث لفت انتباه رجال الشرطة عدم حيازة المعنية على هاتف نقال، وأمتعة، وبعد استفسارها عن السبب صرحت لهم أن أمتعتها أرسلتها مع أهلها من قيل، أما هاتفها النقال فقررت عدم اصطحابه معها لكون الشريحة ذات رقم أجنبي، مفيدة المتهمة أنها قدمت إلى أرض الوطن بعد مدة من الغياب، لأجل حضور مراسم دفن والدتها بمسقط رأسها “عزازقة” بولاية تيزي وزو.

وللتأكيد من هوية المتهم، تم التنسيق مع أمن “عزازقة”، أين تم إخطارهم أن المتهمة تعدّ من العناصر الناشطة في المنظكات الإرهابية المتواجدة خارج الوطن، والتي يقودها الإرهابي “فرحات مهني”، من خلال تأييد أفكاره الهدامة، والتحريضية ضد مصلحة الوطن.

ومواصلة للتحريات، تبيّن أن المعنية تلك صفحة على الفايسيبوك وتستعملها في النشر والترويج ل” فرحات مهني” حيث تم رصد صورتين شخصيتين لها، الأولى تظهر فيها صورتها إلى جانب صورة فرحات مهني وبجانبهما “أسد” واضعة عبارة ” سوليداغ فرحات مهني”، وصورة أخرى مع أعضاء المنظمة بارزين منهم المدعو “بلعباس إبراهيم”،” أبركان”، “شريف”، كما تم رصد تعليق على صفحة خاصة بوكالة الأنباء الخاصة بسيوان : للمتهمة نفسها يتضمن عبارات دعم وإشادة للماك، ومنشور اخر تحريضي على صفحة معنونة ب “تاكبيليت tv .

من جهتها واجهت القاضي المتهمة بالتهم والأفعال المنسوبة إليها، بإظهار المنشورات والتعليقات محلّ الجريمة، غير أن المتهمة اعترفت جزئيا بالوقائع التي ذكرت في قرار الإحالة، مصرحة أنها وضعت في إحدى منشورا على صفحة ” تاكبيليت tv ،لكنها حذفته وحذفت الصورة من هاتفها، مبررة أن ما توصلت إليه الخبرة التقنية المنجزة على حسابها بتعرضها للاختراق، وكان ذلك خارج إرداتها.

كما أضافت أنها تعرف زوجة ” فرحات مهني” لكونها جارتها لكنها ليست بصديقتها، متراجعة عن أقوالها ألأولية التي كشفت خلالها أنها تربطها صداقة وطيدة مع زوجة فرحت مهني كونها جارتها في المبنى الذي تقيم فيه، كما أن صديقتها هذه شكتها أكثر من مرة تصرفات زوجها “فرحات مهني ” لاعتراضها لأفكاره الهدامة، لكونه يريد تقسيم البلاد ” الجزائر”، ملتمسة المتهمة في كلمتها الأخيرة تبرئتها من كل التهم المنسوبة إليها، وإنكار علاقاتها المباشرة بالمنظمة الإرهابية “ماك” أو قائدها “فرحات مهني”.