عامان حبسا لسِتّيني ضُبطت بحوزته 4 غرامات من “التشوشنا” والقنب الهندي بالدرارية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالدرارية من توقيف كهل في العقد السادس من العمر وبحوزته كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي، وأخرى من المخدرات الصلبة “التشوشتنا” موجهة للعرض.

وتم توقيف المعني عقب معلومات بلغت مصالح الشرطة القضائية بالدرارية بخصوص شخص يقوم بترويج المخدرات.

وبعد عمليات ترصد ومراقبة، تم تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بكهل في العقد السادس من العمر يدعى”س.عبد الحفيظ”، تم إخضاعه للتفتيش الجسدي حيث عثر بحوزته على 25 غرامًا من المخدرات “قنب هندي” و4 غرامات من المخدرات الصلبة المعروفة باسم “التشوشنا”. ومبلغ مالي يقدر بـ 7 آلاف دينار.

وعليه، تم تحويل هذا الأخير إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي حوله بدوره على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

المتهم أنكر عند مثوله ما نسب إليه جملة وتفصيلا وفند ما جاء في محاضر الضبطية القضائية بخصوص اعترافه بالمحجوزات وبترويجه المخدرات بالدرارية.

وأمام ما تقدم، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذًا مع 500 ألف دينار، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذًا مع 200 ألف دينار غرامة مالية.