عامان حبسا نافذا لشقيق عارضة الأزياء “وحيدة قروج”

سلّطت محكمة الشراقة بالعاصمة، اليوم الأربعاء، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري، في حق المتهم الموقوف المدعو “ق.عبد الغفور”. في قضيته المتعلقة بالاعتداء على المدعو “ز.أحمد” (29 عاماً) مدير أعمال شقيقته المتهمة الموقوفة قروج وحيدة.

كما ألزمت المحكمة المتهم بتعويض قدره 20 مليون للضحية والمبلغ المالي نفسه للوكيل القضائي للخزينة العمومية لتأسّسهما طرفاً مدنياً في الملف.

وجاء منطوق الحكم في قضية الحال بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المتهم.

وتمت برمجة محاكمة المتهم “ق.عبد الغفور” أمام الهيئة القضائية ذاتها، لمتابعته في ملف جزائي سبق وأن تم الفصل فيه بعقاب شقيقته بـ3 سنوات حبسا نافذا. فيما حكم عليه غيابيا بـ5 سنوات حبسا. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده، ليقوم المتهم بإفراغ هذا الأمر بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن قبل أسبوع من الآن.

ووجّهت نيابة الجمهورية لمحكمة الشراقة تهمة في إطار التحقيق الذي باشرته فصيلة الدرك الوطني بأولاد فايت انطلاقا من الشكوى التي قيدها الضحية. والمرفقة بشهادة طبية بها عجز طبي لمدة 6 أيام. جراء التعنيف الجسدي الذي تعرض له من طرف المتهمة “وحيدة قروج” في مسكنها العائلي الواقع بأولاد فايت بالطابق الأول منه، في حدود الساعة 23.30 ليلة 25 فيفري 2025. بعد عملية استدراج محكمة حبكتها لضحيتها، عبر مكالمة هاتفية من تطبيق “واتساب”. طالبة منه مقابلته فقدم إليها برجليه برفقة صديقه وامرأتين، انطلاقا من مسكنه الكائن مقره بخميس الخشنة ولاية بومرداس.

قبل أن يظهر الضحية “ز.أحمد” في وضعية شخص المحتحز تحت طائلة التهديد، مخلفا حالة ذعر وهلع بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تم تداوله بشكل واسع. فكانت ردود الفعل منافية ومنددة للفعل الذي ارتكبته المتهمة “قروج وحيدة” وشقيقها “ق.ع الغفور” الذي تقاسم معها الدور من خلال تهديد الضحية المختطف بسكين لتخويفه.

“العثور على فيديوهات توثق الحادثة”

وتوصّل المحققون، من خلال الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفي المتهمة، بعد تصفح موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”. فيديوهات توثق الحادثة، إذ تم العثور على مقطعي فيديو، الأول مدته دقيقتان يظهر قيام المتهمة بضرب ضحيتها و إهانته،كما تظهر في مقطع فيديو آخر على موقع فيسبوك. مدته دقيقة تصرح فيه بأن هاتف الضحية بحوزتها ولن تمنحه له بأي طريقة كانت.

واتضح أن أسباب الجريمة تعود إلى مبالغ مالية لا تتعدى 97 ألف سنتيم، كانت المتهمة “قروج” تريد استردادها من “المانجير”. ولدى وصوله إلى مسكنها استقبله المتهم الفار “عبد الغفور ع” بالمطبخ، حينها تبادلوا أطراف الحديث عن الأرباح التي جنوها جراء الإشهار لبعض مبيعات الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفجأة قامت بالصراخ في وجهه وتوجيه هاتفها النقال في وجه الضحية وتسجيل فيديو له، لتقوم بصفعه على وجه وإهانته وإرغامه على الكلام. حينها قامت والدة المتهمين بالتدخل وقامت بإمساك ابنها الذي كان يلوّح بالسكين. حينها استغل الضحية الفرصة ولاذ بالفرار حينها قام المتهم ” عبد الغفور” باللحاق بغية الإساك به. غير أن الضحية أكمل طريقه مشيا على الأقدام إلى غاية وصوله إلى بلدية بابا حسن، حيث اتصل بأخيه وقام بإيصاله إلى منزله العائلي .