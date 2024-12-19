عامان حبسا لـ4 طلبة جامعيين سرقوا سيارة مركونة بالشراقة

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذاً مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق 4 طلبة جامعيين تورطوا في تنفيذ عملية سرقة سيارة مواطن.

تحريك الدعوى العمومية انطلقت بشكوى تقدم بها الضحية تفيد بتعرض سيارته للسرقة. ومع مباشرة التحقيق في البلاغ تم التوصل للمركبة وأربعة شباب لهم ضلع في الجريمة.

المتهمون مثلوا مساء اليوم الخميس أمام محكمة الشراقة واعترفوا بفعلتهم. مشيرين إلى أنهم طلبة جامعيون، أحدهم يدرس جيولوجيا، وآخران تقني ميكانيك. وأنهم لم يستوعبوا لحد الساعة ما فعلوه، وعبروا عن ندمهم على ذلك. طالبين الصفح من الضحية مع تعويضه على الضرر الذي لحق بالمركبة.

هيئة دفاع المتهمين رافع بطلب أقصى ظروف التخفيف لفائدة الطلبة المتهمين، وأشاروا إلى أن موكليهم اعترفوا بما اقترفوه ويدركون تبعات فعلتهم. وطلبوا من هيئة المحكمة النظر إليه بعين الرأفة، خاصة أنهم على أبواب اجتياز امتحانات السداسي الأول بعد العطلة الشتوية.

وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذاً مع 200 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.