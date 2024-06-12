عامان حبسا نافذا منها 6 أشهر موقوفة النفاذ لفتاة بتهمة نشر مواضيع إمتحانات الباك

أدانت محكمة بئر العاتر بمجلس قضاء تبسة، فتاة تبلغ من العمر 25 سنة بعامين حبس نافذة منها ستة أشهر موقوفة النفاذ وغرامة 100.000 دج بتهمة تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرالعاتر أنه وفي إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا، تم اليوم تقديم مشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرالعاتر وفق إجراءالمثول الفوري بتهمة بنشر مواضيع امتحانات النهائية للتعليم الثانوي عبر وسائل الإتصال عن بعد”.

وأضاف البيان: أنه “ وبعد المحاكمة تم إدانتها بعامين حبس نافذة منها ستة أشهر موقوفة النفاذ وغرامة 100.000 دج”.