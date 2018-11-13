عاما سجنا لـ”أبو تريكة” في مصر!

صدمت محكمة مصرية، في الساعات الماضية، أسطورة “الفراعنة”، محمد أبو تريكة، عندما أصدرت حُكما يقضي بسجنه، لمدة سنة كاملة نافذة.

وكشفت وكالة الأنباء المصرية، بأن الحُكم صدر بسبب التهرب الضريبي، وعدم قيام اللاعب السابق بدفع مبلغ يصل لـ40 ألف دولار.

وقضت المحكمة أيضا على “تريكة” بدفع مبلغ 1150 دولار، لإيقاف التنفيذ.

وشهدت المُحاكمة غياب المُحلل الحالي لقناة “بي إن سبورتس” بسبب تواجده في قطر، ليُطالب دفاعه بالتأجيل لدراسة ملف القضية بدقة.

ولاتعتبر هذه أول مرة يصدر فيها حكم بسجن “أبو تريكة”، وهو المدرج في “قوائم الإرهاب” بتهمة الإنضمام لجماعة “الإخوان المُسلمين”.