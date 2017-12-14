عامر بوعزة يُغادر نادي تور الفرنسي

الرياضة
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عامر بوعزة يُغادر نادي تور الفرنسي
بقلم عبد النور حواز

فسخ اللاعب الدولي الجزائري السابق عامر بوعزة عقده بالتراضي مع ناديه “تور” الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية اليوم الخميس.

وأعلن مُتذيل ترتيب “الليغ 2” الفرنسية عن مُغادرة عامر بوعزة للفريق عبر حسابه الرسمي في “التويتر” مُتمنيا حظ موفقا للجزائري.

وشارك صاحبُ هدف تأهل الخضر ضد كوت ديفوار في الربع النهائي لكان 2010 في 16 لقاءا مع “تور” هذا الموسم.

ولم يُعلن اللاعب “الرحالة” الذي إرتدى قميص 16 فريق مُنذ بداية مشواره الإحترافي عام 2000 لحد الأن عن وجهته القادمة. 

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