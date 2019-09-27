عامر شفيق : “أكاديمية خميس مليانة إنطلقت في العمل بقيادة الإسباني فيسنتي فيرونا”

أكد المدير الفني الوطني، عامر شفيق، إنطلاق أكاديمية خميس مليانة لكرة القدم في العمل تحت قيادة المدرب الإسباني “فيسنتي فيرونا”.

ونزل عامر شفيق صبيحة اليوم الجمعة ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أين تحدث عن مشروع التكوين الذي سطرته الإتحادية الجزائرية لكرة القدم قائلا:

“مشروع التكوين مجسد ميدانيا، والأكاديمية بدأت في خميس مليانة مع فيسنتي فيرونا رفقة بعض التقنيين الجزائريين من أجل الإحتكاك معه”.

وأضاف: ” الأكاديمية تضم 23 لاعبا أقل من 16 سنة، وسيشاركون مع فريق خميس مليانة في بطولة أقل من 17 سنة “.

“المدرب الإسباني يبرمج حصتين في اليوم، وسيكون تقييمهم في كل نهاية الأسبوع والأهم هو تكوين هؤلاء اللاعبين”.

“هناك مشروع ثاني لتحضير الأكاديمية الثانية لوضع اللاعبين الآخرين المولودين في 2006 2007، وهي مراكز بسكرة، خميس مليانة وبلعباس”.