عامر شفيق: “اتخذنا كل التدابير لإنجاح تربصي المنتخب الوطني”

الرياضة
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عامر شفيق: “اتخذنا كل التدابير لإنجاح تربصي المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت

أكد المديرالفني الوطني، عامر شفيق، اتخاذ كل التدابير اللازمة، لانجاح تربصي المنتخب الوطني لفئة أقل من 20، و17 عاما.

وصرح عامر شفيق، للإذاعة الوطنية: “كانت لنا عدة لقاءات مع الدكتور دامرجي، لتحضير هاذين التربصين، واتخذنا كل التدابير لإنجاحهما”.

وأضاف: “نحن جد مسرورين لعودة التدريبات، استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20، و17 عاما، بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة”.

وتابع عامر شفيق: “رغم صعوبة الظروف الحالية، وتأخرنا في بداية التحضيرات مقارنة بدول بدول الجوار، سنضع كل الإمكانيات لانجاح هاذين التربصين”.


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