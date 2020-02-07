عامر شفيق: “الزلفاني لا يحق له التواجد على دكة بدلاء الكناري”

كشف المدير الفني الوطني، عامر شفيق، أن المدرب الجديد لشبيبة القبائل، التونسي يامن الزلفاني لا يحق له التواجد على دكة بدلاء فريقه خلال المباريات الرسمية.

وصرح عامر شفيق، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “يامن الزلفاني لا يحق له التواجد على دكّة بدلاء فريقه في المباريات الرسمية”.

وأوضح المدير الفني الوطني: “الزلفاني يملك شهادة تدريب من صنف “كاف ب”، وهذا لا يسمح له بتدريب فريق في القسم المحترف”.

وأضاف: “المدربون الأجانب الذين ينشطون في الدوري المحترف الجزائري، يجب أن يكونوا حائزين على شهادة “كاف أ”، أو “أويافا برو””.