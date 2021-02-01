عامر شفيق: “بعد بلعباس سننطلق في تحضير أكاديمية بسكرة”

كشف المدير الفني الوطني، عامر شفيق أن العمل على افتتاح أكاديمية عبر ربوع الوطن سيتواصل، والمحطة المقبلة ستكون بمدينة بسكرة.

وصرح عامر شفيق، لتلفزيون “النهار”: “بعد افتتاحنا للأكاديمية الأولى بخميس مليانة، افتتحنا اليوم أكاديمية بلعباس، وسننطلق في تحضير الأكاديمية الثالث بمدينة بسكرة”.

وأضاف: “العمل على أكاديمية بلعباس انطلق منذ حوالي عشرة أشهر، مع الطاقم الفني الذي يقوده رمان رزقي، وآيت الطاهر، بالإضافة لزايد صابر”.

وتابع عامر شفيق: “هذا الطاقم الفني جال في 27 محطة عبر التراب الوطني، أين تم معاينة أزيد من 6 آلاف لاعب، ليتم في الأخير انتقاء 56 لاعب، ليلتحقوا بهذه الأكاديمية”.