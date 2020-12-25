عامر شفيق :”سنعقد إجتماعا لتقرير مصير بن سماعين”

كشف المدير الفني الوطني، عامر شفيق، بأن مصير مُدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 عاما، سيتحدد في الأيام القليلة القادمة.

وقال في تصريحات للإذاعة الوطنية :”لا يمكني تقرير مصير صابر بن سماعين هكذا فقط، سيكون لنا إجتماع حاسم بشأنه”.

وواصل :”علينا أن نلتقي به وبرئيس الفاف، وأعضاء الرادار، من أجل دارسة ما حدث في تونس، وإتخاذ القرار الأمثل”.

وعمل الـ”DTN”، على تبرير النتائج الكارثية لشبان الخضر في دورة “لوناف”، مؤكدا بأن تنظيم الدورة كان “كارثيا”.

وختم :”علينا ألا ننسى أيضا بأننا لم نستعد بشكل طبيعي للمنافسة، وأنا واثق بأن ثمار عملنا ستظهر في المُستقبل”.