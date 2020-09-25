عامر شفيق: “طالبنا بتأجيل بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 عاما”

كشف المدير الفني الوطني، عامر شفيق، أن الجزائر طالبت بتأجيل بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لأقل من 20 عاما.

وصرح عامر شفيق، للإذاعة الوطنية: “طالبنا بتأجيل هذه البطولة، من اتحاد شمال إفريقيا، حفاظا على صحة اللاعبين”.

وأضاف المدير الفني الوطني: “أشقاؤنا المغاربة، والتونسيون، شرعوا في تحضيراتهم منذ مدة، وهم متمسكون بنفس التاريخ، ونحن لحد الآن في انتظار رد الهيئات المسؤولة”.

وأردف: “في حال عدم قبول التأجيل، والتمسك بالتاريخ الحدد سابقا، هذا لن ينقص من عزيمتنا لنكون في الموعد المحدد لانطلاق هذه البطولة”.

وتابع: “مدة التحضير قصيرة جدا، بالنظر لفترة التوقف الطويل، ما يجعل الظروف صعبة جدا، لكننا سنعمل كل ما في وسعنا لتجهيز منتخبنا”.

وختم عامر شفيق: “لا نملك أي وثيقة رسمية حاليا، تؤكد تأجيل هذه الدورة، لذا باشرنا تحضيراتنا، لكن أتوقع تأجيلها بالنظر لغلق المجال الجوي، ما يصعب تنقل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة”.