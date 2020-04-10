عامر شفيق: “على “الكاف” الإلتزام بالتواريخ التي ستحددها “الفيفا””

الرياضة
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عامر شفيق: “على “الكاف” الإلتزام بالتواريخ التي ستحددها “الفيفا””
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث المدير الفني الوطني، عامر شفيق، عن التاريخ المرتقب لاستئناف المنافسات، مشددا على ضرورة التزام “الكاف”، بالتواريخ التي ستحددها “الفيفا” مستقبلا.

وصرح عامر شفيق للإذاعة الوطنية: “رئيس الكاف، أحمد أحمد، صرح أنه لن يتم تغيير موعد الكان المقبل، لكن تبقى كل الإحتمالات واردة، إلى غاية نهاية شهر أفريل الجاري”.

وأضاف: ” أظن أنه على الكاف، الإلتزام بالتواريخ التي ستحددها الفيفا، لتمكين اللاعبين المحترفين من المشاركة رفقة منتخباتهم”.

وتابع عامر شفيق: “في كل الحالات، علينا أن نكون في أتم الإستعداد، لأي موعد يمكن أن يتم تحديده في الأيام القليلة المقبلة، لاستئناف تصفيات أمم إفريقيا 2021”.


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