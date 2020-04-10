عامر شفيق: “لا أحد يمكنه معرفة موعد استئناف النشاط الكروي”

أكد “عامر شفيق”، المدير الفني الوطني، أنه لا يمكن تكهن موعد استئناف النشاط الكروي بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف بقاع العالم.

وقال “شفيق” في تصريحه للإذاعة الوطنية: “لا أظن أن هناك أي شخص يمنحك بدقة موعد عودة النشاطات الرياضية، هناك غموض كبير من أجل تحديد تواريخ العودة لمختلف النشاطات الكروية”.

وأضاف: “في فرنسا مثلا يتكلمون في منتصف شهر جوان، والجارة تونس نهاية شهر ماي لكن لا شيء رسمي كلها مجرد تكهنات”.

وتابع: “علينا التأقلم مع هذا الوضع، بعد أن تحدثت الفيفا وأكدت أنه لا وجود لسنة بيضاء، على الاتحاديات أن تؤخر التواريخ والبطولات إلى ما بعد نهاية هذا الوباء”.