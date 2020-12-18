عامر شفيق: “منتخبنا الوطني جاهز لمباراة الداربي أمام المغرب”

الرياضة
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عامر شفيق: “منتخبنا الوطني جاهز لمباراة الداربي أمام المغرب”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد المدير الفني الوطني، عامر شفيق جاهزية المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، لمواجهة نظيره المغربي، ضمن بطولة لوناف.

وصرح عامر شفيق، للإذاعة الوطنية: “منتخبنا جاهز لمواجهة المغرب في مباراة داربي ستكون صعبة، ونتمنى الفوز فيها لمنتخبنا”

وكشف المدير الفني الوطني: “اللاعبان بكوش، وحاميدي، سيغيبان عن هذه المباراة، لكن هذا لم يؤثر على تشكيلتنا، كون المدرب يملك عدة خيارات”.

وتابع عامر شفيق: “جدول المباريات لم يكن في صالح منتخبنا الجزائري، لكن المدرب بن سماعين قام بتحضير جيد، ونتمنى التوفيق للخضر”.


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