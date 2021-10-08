عامر شفيق: “مواجهة المنتخب الفرنسي تحضير جيد لألعاب البحر المتوسط”

تحدث المدير الفني الوطني عامر شفيق، عن تربص المنتخب الوطني لأقل من 18، الجاري بفرنسا، والوديتين اللتان ستجمعهما بالمنتخب الفرنسي، ضمن التحضيرات لألعاب البحر المتوسط.

وقال عامر شفيق، في تصريحات للموقع الرسمي للفاف: “المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، يتابع تحضيراته بفرنسا، تحسب للودية التي ستجمعه بنظيره الفرنسي”.

وأضاف: “سنخوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب الفرنسي يومي السبت، والثلاثاء، تحضيرا لألعاب البحر المتوسط المقرر بمدينة وهران”.

وأردف المدير الفني الوطني: “هذه الفئة للمنتخب الوطني تنتظرها عدة تربصات أخرى، ومباريات ودية دولية، ليتمكن الطاقم الفني من الوقوف على مدى جاهزية التعداد”.

وتابع عامر شفيق: “عمل كبير ينتظر هذه الفئة من المنتخب الوطني، بالنظر للأهداف والاستحقاقات التي تنتظرهم، انطلاقا من ألعب البحر المتوسط”.

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