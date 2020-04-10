عامر شفيق :”هذه هي العوامل التي ستُحدد تاريخ الكان القادمة”

أكد المدير الفني الوطني، بأن لعب الكان 2021، في موعدها المحدد يبقى أمرا غير مضمون لحد الساعة، رغم تطمينات الكاف.

وقال عامر شفيق في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”الكاف ستكون مُلزمة بإتباع تواريخ الفيفا الجديدة، والأمر ليس بيدها”.

وواصل :”منافسة مثل الكان، تتطلب تواجد اللاعبين المُحترفين، وبالتالي فإن الكاف ستحدد التاريخ بما يتناسب والدوريات الأوروبية”.

وأشار شفيق، بأن الوضعية تبقى مُعقدة، لأن برنامج المنافسات الأوروبية مكثف ويتقاطع كثيرا مع الكان، بإعتبار أن نجومها ينشطون في القارة العجوز.