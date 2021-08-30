عامر شفيق يبرمج لقاء عمل مع المدراء الفنيين الجهويين

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وجّه المدير الفني الوطني، عامر شفيق الدعوة لكل المدراء الفني الجهويين، لحضور لقاء عمل لدراسة التحضيرات الخاصة بالموسم الكروي الجديد.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، اليوم الإثنين، أن هذا الإجتماع مبرمجة في الفترة ما بين 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، بفندق “الورود” بالبليدة.

وسيتم خلال هذا الإجتماع دراسة العديد من النقاط، على غرار بطولة الشبان، التكوين، وضعية المديريات الجهوية، بالإضافة لملفات أخرى.

وسيدوم هذا اللقاء المبرمج من طرف المدير الفني الوطني عامر شفيق، لثلاثة أيام كاملة بالبليدة.