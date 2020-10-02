عامر شفيق يرد على المديرية الفنية التونسية بخصوص مجدي كردي

استغرب المدير الفني الوطني، عامر شفيق، قرار المديرية الفنية التونسية، برفضها السماح لمدرب جزائري بالنشاط رغم امتلاكه شهادة “كاف أ”.

وصرح عامر شفيق، للإذاعة الوطنية: “شهادة “كاف برو”، غير متاحة حاليا، هي مجرد مشروع من طرف “الكاف””.

وأضاف المدير الفني الوطني: “أعلى شهادة متاحة حاليا للمدربين الأفارقة هي “الكاف أ”، والتي تمكنهم من النشاط في أي بلد إفريقي”.

وتابع عامر شفيق: “المدرب كردي مجدي، معروف ويملك شهادة “كاف أ”، وكان على الإتحاد التونسي السماح له بالعمل، وإلا يجب إخطار “الكاف””.

يذكر أن المدرب الجزائري كردي مجدي، تم منعه من طرف المديرية الفنية التونسية، من مزاولة نشاطه في تونس، رغم حيازته شهادة التدريب “كاف أ”.