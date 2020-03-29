عامر شفيق يشدد على ضرورة التأقلم مع الوضع الحالي

الرياضة
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عامر شفيق يشدد على ضرورة التأقلم مع الوضع الحالي
بقلم كريم.تيغرمت

وجه المدير الفني الوطني، عامر شفيق، خطاب لزملائه التقنيين في عالم كرة القدم، والمدربين، فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة للرياضة، والتي فرضها فيروس كورنا.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، نص الرسالة المطولة لعامر شفيق، الخاصة بالوضع الراهن.

وقال المدير الفني الوطني: “خلال هذه الفترة الخاصة، على الطاقمين الفني والطبي، البقاء في اتصال مستمر مع اللاعبين، وتقييمهم بانتضام”.

وأضاف: “الفاف لا تريد حاليا، اتخاذ أي قرار وفرضىه على الجميع، وفي المقابل نتمنى تقديم اقتراحات من طرف جميع الفاعلين، لمناقشاتها واختيار ما يناسب الجميع”.

وأوضح: “للعلم، لا يوجد ما تنص عليه اللوائح في مثل هذه الحالات، لذا علينا التأقلم مع الوضع الحالي، لكن يجب تجنب اختراع الجميع لقوانين خاصة”.

وفي الأخير، طالب المدير الفني الوطني عامر شفيق، من الجميع التحلي بروح المهنية والمسؤولية، في ظل هذه الظروف الصعبة.


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