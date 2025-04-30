عامر عبد النور يهدي أول ميدالية ذهبية للجزائر في البطولة العربية

أحرز البطل الجزائري عامر عبد النور الميدالية الذهبية في سباق “20 كلم مشي” بتوقيت شخصي جديد يقدّر بـ “1 سا و 24 دقيقة و27 ثانية” في إطار البطولة العربية لألعاب القوى الجارية بمدينة وهران.

وفي السباق ذاته، توّج، عبد الرحمن سهيل، بالميدالية البرونزية بعد احتلاله المركز الثالث بتوقيت 1:27:35 سا.

وتعد هذه النتيجة إنجازا بارزا في مسيرة عبد النور، حيث تمكن من تحسين رقمه الشخصي في هذه المنافسة، مما يعكس تكوره المستمر في هذا التخصص.

كما هذه النتيجة مؤشرا إيجابيا على استعدادات المنتخب الوطني لألعاب القوى للمنافسات الدولية القادمة، وتعكس الجهود المبذولة من قبل الرياضيين و المدربين في سبيل تحقيق الإنجازات الرياضية.

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