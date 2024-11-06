عامر منسول: “اللاعب الجزائري لا يصل إلى التنافسية الكاملة”

أكد المدير التقني الوطني عامر منسول، بأن اللاعب الجزائر، لا يصل إلى التنافسية الكاملة، التي تؤهله لتلقي استدعاء إلى المنتخبات الوطنية.

وذلك في ندوة صحفية نشطها اليوم الأربعاء. من أجل تقديم حصيلة العمل المنجز خلال موسم 2023/2024 من طرف المديرية التقنية الوطنية.

وقال منسول، في كلمته الافتتاحية: “بالنسبة لمستوى اللاعب الجزائر، فمعدل 25 مباراة في الموسم غير كافٍ، على اعتبار أن المعدل المطلوب ما بين 35 إلى 40 مباراة”.

وواصل المدير التقني الوطني: “حينما يصل اللاعب إلى هذا المعدل. يمكنه أن يملك تنافسية كاملة، بمعنى أننا ضمنا لاعبا متكاملا. ويرقى لتلقي استدعاء إلى المنتخبات الوطنية”.