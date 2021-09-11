عامر منسول رئيسا للجنة المُشتركة بين الوزارة والفاف

وقع وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، على قرار وزاري يقضي بدخول اللجنة المُشتركة بين الوزارة والفاف، والتي ستكون من أبرز مهامها مناقشة وضع كرة القدم “المحترفة” في الجزائر، وإيجاد الحلول اللازمة من أجل النهوض بهذه الرياضة في بلادنا.

وتم تعيين عامر منسول على رأس اللجنة المُشتركة، ليعوض محمد مشرارة، مُستشار رئيس الفاف، والذي سيبقى كعضو في اللجنة ممثلا للإتحاد الجزائري لكرة القدم.